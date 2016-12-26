酒駕BMW汽車 老夫婦被撞飛不治中央社 (2016-12-26 15:11)
（中央社記者張榮祥台南26日電）又是酒駕肇禍。51歲岳姓男子今天中午開著BMW汽車，行經台南柳營台1線時，疑從後方追撞雙載騎機車的老夫婦，當場將他們撞飛，送醫不治，岳男僅腳部骨折送醫。
台南市消防局中午獲報，台南市柳營區台1線發生重大車禍，80歲陳姓老翁和74歲陳姓妻子雙載騎機車，從新營區返回柳營區住家途中時，疑遭1輛BMW汽車從後方追撞。
目擊者說，汽車車速相當快，老夫婦當場被撞飛，汽車也衝到道路分隔島撞上電線桿，嚴重毀損。
救護人員趕到現場時，陳姓老夫婦已無生命跡象，被送往奇美醫學中心柳營分院，急救近1小時後宣告不治；醫院表示，陳姓老翁身上多處骨折，陳姓老婦顱內出血及有多處骨折。
BMW汽車岳姓男駕駛則送往衛福部新營醫院救治，岳男僅右腳踝骨折及左小腿擦傷，醫院同時驗血，測出岳男酒測值高達0.9mg/l，遠超出標準值0.25mg/l。
警方初步了解，這對老夫婦就住在車禍現場附近，是低收入戶，1個兒子入監服刑，1個兒子上個月才去世，沒錢辦理後事，還是鄰居幫的忙，老夫婦平時和孫子相依為命，未料卻發生意外，車禍原因有待調查。1051226
關鍵字：
上一則：廚餘桶嬰屍案 外勞母判刑半年
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
內衣收納．日本 IRIS 收納櫃．收納折疊桌．DOLEDO 收納．EQ 收納箱．TaiCheng 收納．Pop 收納盒．收納 紙箱．實木收納．衣櫥 收納．可折收納袋．廚房收納．canon 收納袋．樹德 收納箱．AM 收納包．收納．收納箱．護照收納．PSP 收納盒．HOUSE 收納櫃．耳機 收納盒．收納王．收納 床架．house 收納箱．四層收納．名片 收納．DVD 收納．收納櫃．jis 收納袋．ALIFE 收納包
東北季風與背風面影響 台中空氣品質糟【台灣好新聞報】
高市首創醫師線上診斷 救護車上給藥 成功救回心肌梗塞病患【中廣新聞網】
2016杉林溪冬茶賽 「特等獎」首次皆由女性農友包辦【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》