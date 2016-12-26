美國職籃NBA耶誕節大賽的最後一場安排洛杉磯內戰，湖人隊最後以111比102打敗了西區第四名的快艇，湖人結束了對快艇的跨季11連敗，另外野追上尼克並列NBA史上耶誕節最多勝球隊。



（陳楷報導）



湖人跟快艇共用史戴波中心當主場，不過從三年前的開幕戰以後，湖人對快艇吞下了跨季11連敗，是湖人隊史超過半世紀以來最長對陣單一球隊連敗紀錄。



不過快艇的葛里芬跟保羅都受傷缺席，第一節最多領先湖人11分，但上半場打完只剩三分差距。第三節快艇命中率剩下三成三還發生五次失誤丟掉11分，湖人莫茲葛夫獨得12分，單節34比16的攻勢最多領先了快艇18分，第四節快艇的先發除了控球費爾頓以外都提前休息，湖人終於結束了連敗紀錄。



湖人七名球員得分兩位數，莫茲葛夫跟尼克楊各19分，蘭道爾13分八助攻七籃板。魯爾鄧13分12籃板。快艇瑞迪克跟克勞佛各得22分，史派茲15分，費爾頓八分十籃板六助攻。



聯盟史上耶誕節比賽最多的是尼克，今年是第51場累計22勝，第二名的湖人只打了43場，不過擊敗快艇以後也拿到22勝追上尼克並列耶誕節第一。



