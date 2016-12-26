老夫妻遭BMW撞斃 上個月才剛辦兒子後事中廣新聞網 (2016-12-26 14:40)
台一線省道柳營路段中午發生一起車禍，一對年高7、80歲的老夫妻共乘機車，行經事發現場時突遭一部BMW自後方猛烈撞擊，兩名老人彈飛重摔，經急救無效，轎車駕駛也一度受困；當地里長表示，2名老人家境清寒，平日與一個就讀高中的孫子相依為命，大兒子上個月因病過世，全靠鄰里幫忙協助後事，二兒子目前服刑中，發生此一憾事令人不勝唏噓。
(劉怡伶報導)
這起事故發生於中午，現年80歲的陳老先生與74歲的太太共乘機車，從新營看完醫生要返回柳營途中，行經台一線柳營路段中埕里附近時突遭一部BMW轎車自後方撞擊，猛烈的力道讓兩人身體彈飛再重擊落地，BMW車輛也因為撞擊力大，車體往左偏撞擊中間分隔島的交通號誌，車輛甩尾再撞擊上分隔島，整部車子撞成稀巴爛，幾乎全毀，岳姓駕駛一度受困車內，現場找到一只勞力士錶，意識清楚，沒有生命危險，被送往新營醫院急救，可憐的老夫婦到院前沒有生命跡象，經急救由醫院宣告不治。
警方表示，老人家是在地柳營中埕里的居民，里長王天河說，老人家是里內列管的低收入戶，育有二子，大兒子上個月9日在高雄因病去世，兩老無錢辦後事，全靠鄰里幫忙籌錢處理，二兒子服刑中，平日兩老與就讀高中的孫子住在一起，里長表示，兩老平日與鄰居相處不錯，但先生患有慢性病，應是同行前往新營回診，沒想到返途遇此憾事。警方目前正在查明事發經過。
關鍵字：
上一則：廚餘桶嬰屍案 外勞母判刑半年
下一則：廚餘桶嬰屍案 外勞母判刑半年
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
內衣收納．日本 IRIS 收納櫃．收納折疊桌．DOLEDO 收納．EQ 收納箱．TaiCheng 收納．Pop 收納盒．收納 紙箱．實木收納．衣櫥 收納．可折收納袋．廚房收納．canon 收納袋．樹德 收納箱．AM 收納包．收納．收納箱．護照收納．PSP 收納盒．HOUSE 收納櫃．耳機 收納盒．收納王．收納 床架．house 收納箱．四層收納．名片 收納．DVD 收納．收納櫃．jis 收納袋．ALIFE 收納包
東北季風與背風面影響 台中空氣品質糟【台灣好新聞報】
高市首創醫師線上診斷 救護車上給藥 成功救回心肌梗塞病患【中廣新聞網】
2016杉林溪冬茶賽 「特等獎」首次皆由女性農友包辦【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》