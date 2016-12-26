台一線省道柳營路段中午發生一起車禍，一對年高7、80歲的老夫妻共乘機車，行經事發現場時突遭一部BMW自後方猛烈撞擊，兩名老人彈飛重摔，經急救無效，轎車駕駛也一度受困；當地里長表示，2名老人家境清寒，平日與一個就讀高中的孫子相依為命，大兒子上個月因病過世，全靠鄰里幫忙協助後事，二兒子目前服刑中，發生此一憾事令人不勝唏噓。



(劉怡伶報導)



這起事故發生於中午，現年80歲的陳老先生與74歲的太太共乘機車，從新營看完醫生要返回柳營途中，行經台一線柳營路段中埕里附近時突遭一部BMW轎車自後方撞擊，猛烈的力道讓兩人身體彈飛再重擊落地，BMW車輛也因為撞擊力大，車體往左偏撞擊中間分隔島的交通號誌，車輛甩尾再撞擊上分隔島，整部車子撞成稀巴爛，幾乎全毀，岳姓駕駛一度受困車內，現場找到一只勞力士錶，意識清楚，沒有生命危險，被送往新營醫院急救，可憐的老夫婦到院前沒有生命跡象，經急救由醫院宣告不治。



警方表示，老人家是在地柳營中埕里的居民，里長王天河說，老人家是里內列管的低收入戶，育有二子，大兒子上個月9日在高雄因病去世，兩老無錢辦後事，全靠鄰里幫忙籌錢處理，二兒子服刑中，平日兩老與就讀高中的孫子住在一起，里長表示，兩老平日與鄰居相處不錯，但先生患有慢性病，應是同行前往新營回診，沒想到返途遇此憾事。警方目前正在查明事發經過。



