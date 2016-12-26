（中央社記者王揚宇台北26日電）台北地方法院今天審結「廚餘桶嬰屍案」，被告印尼籍女外勞雅妮，被依遺棄屍體等罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金、緩刑2年，執行完畢驅逐出境，可上訴。



這起案件源於今年8月底，雅妮涉嫌將懷孕產下的男嬰以塑膠袋包裹，並丟棄在廚餘桶中，後來經桃園市新屋區一名吳姓養豬戶發現，報警處理。



警方隨即組成專案小組調查，發現廚餘桶是從經由一家環保公司到台北市載運，循線追查到30歲的雅妮（Titik Suryani）涉案重大，傳喚她到案說明。1051226