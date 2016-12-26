反同群眾翻牆馬立法院 警管束上百人後解除中廣新聞網 (2016-12-26 14:40)
今天上午在台北市中山南路上，反同志群眾聚集抗議，要阻擋婚姻平權法案闖關，部分民眾情緒激動，竟然翻越立法院圍牆闖入，現場保六總隊員警隨即用透明束帶予以管束控制行動，並提供醫療和飲水的服務。警政署表示，到了下午1點08分，由於現場狀況恢復平和，解除管束讓155位民眾步行離開立法院院區，另外有4人因為翻牆不慎輕微受傷，則是先行送醫治療。
（圖翻攝畫面）
關鍵字：
上一則：2老婦橫越馬路被撞 雙雙不治
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
內衣收納．日本 IRIS 收納櫃．收納折疊桌．DOLEDO 收納．EQ 收納箱．TaiCheng 收納．Pop 收納盒．收納 紙箱．實木收納．衣櫥 收納．可折收納袋．廚房收納．canon 收納袋．樹德 收納箱．AM 收納包．收納．收納箱．護照收納．PSP 收納盒．HOUSE 收納櫃．耳機 收納盒．收納王．收納 床架．house 收納箱．四層收納．名片 收納．DVD 收納．收納櫃．jis 收納袋．ALIFE 收納包
- 【SUMMER寶石】天然緬甸A貨冰糯翡翠手鐲(實物實拍 G7-9136)
- 【FURLA】經典漆皮拼色塑膠提把手提包(米X紅X黑1716S7-RED-
- Wintake for OKI 44992408 環保碳粉匣(黑)
- GOTO NO.7迷彩系列腕錶-白x黃/43mm
- New Balance 慢跑鞋 MVNGOBY 2E 男鞋
- A.S.O 璀璨注目 牛皮交叉帶楔型涼拖鞋(橘)
- BOTTEGA VENETA光學眼鏡 (銀灰色)BV311
- 愛迪歐 在線互動式IDEAL-7710C(1000VA)
- 【SUMMER寶石】天然緬甸A貨冰糯花青翡翠手鐲(實物實拍 G29-
- 【SUMMER寶石】天然緬甸A貨冰糯翡翠手鐲(實物實拍 G7-980)
東北季風與背風面影響 台中空氣品質糟【台灣好新聞報】
高市首創醫師線上診斷 救護車上給藥 成功救回心肌梗塞病患【中廣新聞網】
2016杉林溪冬茶賽 「特等獎」首次皆由女性農友包辦【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》