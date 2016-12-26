今天上午在台北市中山南路上，反同志群眾聚集抗議，要阻擋婚姻平權法案闖關，部分民眾情緒激動，竟然翻越立法院圍牆闖入，現場保六總隊員警隨即用透明束帶予以管束控制行動，並提供醫療和飲水的服務。警政署表示，到了下午1點08分，由於現場狀況恢復平和，解除管束讓155位民眾步行離開立法院院區，另外有4人因為翻牆不慎輕微受傷，則是先行送醫治療。



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