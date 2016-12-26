原標題：特朗普過渡團隊成員：特朗普將取消奧巴馬近70%的法令

[環球網報導 記者 朱佩]美共和黨人特朗普在11月8日舉行的總統選舉中獲勝，他在選舉人投票數量上超過希拉蕊，儘管希拉蕊比他多獲得了約3百萬張選民的投票。在競選過程中，特朗普曾多次承諾要取消奧巴馬的許多決定，特別是「取消和替換」醫療改革等。

據俄新社12月26日消息，特朗普過渡團隊成員/共和黨前眾議院議長金里奇表示，美國當選總統唐納德？特朗普上任后將取消現任總統奧巴馬的近70%的法令。

金里奇在接受Fox News 電視台採訪時稱：「他（奧巴馬）的約60%或70%法令幾乎全部將被特朗普取消。」