川普嫌F-35昂貴要換大黃蜂 國防官員：怎麼能類比NOWnews今日新聞 (2016-12-26 14:37)
F-35型戰鬥機日前被美國當選總統川普(Donald Trump)嫌造價過於昂貴，對此美國航空製造商洛克希德‧馬丁公司執行長週五(23日)向川普承諾，將會降低該型戰鬥機的成本。
洛克希德‧馬丁公司執行長休森(Marillyn Hewson)表示，她周五(23日)已經與川普直接談過了，表示有聽見關於降低F-35造價成本這個清楚的訊息。
根據路透社報導，川普在周四時發布推文表示，波音公司所生產的另外一架較F-35舊款的機型(大黃蜂)似乎可以成為便宜的替代品。休森之後表示，她個人將承諾川普，積極推動減少成本提案。
一位不具名的美國官員表示，由於F-35比波音公司出產的F-18多了匿蹤潛行的隱型功能，川普不了解這種「隱型技術」做為抵制鄰近(如俄羅斯及中國)有多大的重要性。官員表示，需要有人去問川普，面對擁有反滲透、區域防衛等防空系統的中國大陸，戰鬥機(指F-18)有甚麼樣的能力潛入。絕大多數的美國國防分析師部認為兩架飛機是可以類比的。
然而川普對於F-35這個要價3790億美元的計畫採購計畫已經不滿已久。去年洛克希德公司在此計畫的收益，大約是公司總收入461億美元中的20%。而川普卻在推特上發表說想中止計畫，並告訴記者要削減F-35的成本。
從川普12月6號發布貼文抱怨空軍一號造價過於昂貴以來，洛克希德的股票就下跌了6.4%，等於損失將近50億美元的收益。相信在未來，美國的國防承包商要分析的風險可能要新增「推特風險」這個項目。
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