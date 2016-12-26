為增加本土球員機會，中國足協提出外援規則修改，預計從明年開始每支中超隊伍能夠擁有的外援人數從4人減少到3人，各球會將能在29日前回應這項提案，不過這項提案似乎已是共識。

目前中超的外援規則是「4+1」，也就是4名外籍球員加上1名國籍隸屬於亞洲足聯的非中國大陸籍選手，新規上路後不影響亞洲足聯的非中國選手部分，而是減少1名外援，變成「3+1」。

中超球會近年來頻頻大手筆從歐洲挖角球員來提高聯賽的強度，例如巴西的「浩克」Hulk、前馬德里競技球員Jackson Martinez、和義大利國腳Pellè，最近一個月內則有博卡青年球星「野獸」Carlos Tevez以及切爾西中場Oscar。

「中超球會最近完成了許多高品質球員的引進，這些轉會案也引起了世界足壇上許多關注，有了這些頂級球員的到來，聯盟的強度也將跟著提高，這無庸置疑。」中國足協聲明。

「但這也將增加俱樂部的財政負擔，同時也減少了本土球員的機會，對於中超的長遠發展著想，足協方打算建立一套新系統，在新規定下各俱樂部將有薪資上限必須遵守，並且將減少1名外援。」