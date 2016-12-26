泰國警方今天(26日)表示，2004年南亞海嘯曾造成22萬6千人身亡，如今12年過去了，泰國仍有至少400具遺體身分不詳。

12年前的12月26日，一場規模9.1的地震，在印度洋周邊地區引發海嘯，成為史上規模最大的自然災害之一。

包括泰國、印尼、印度與斯里蘭卡都成為嚴重受災國。泰國有大約5,395人罹難，其中約2,000人是外國旅客。

攀牙省(Phang Nga)達瓜巴區(Takua Pa)警局副總警監安南德(Anand Boonkerkaew)對路透社說，「自2004年海嘯以來，當局已經聯絡4千至5千名親屬前來認領遺體。目前仍有約400具我們無法辨識身分的遺體。」

泰國12年前的海嘯災區，目前正值觀光高峰季，商業活動如常進行。新旅社已取代被海嘯摧毀的舊飯店。預期泰國今年的外國觀光客數將創下紀錄，來到3,240萬人。

批評者表示，泰國的海嘯警示系統仍不完善，部分原因是系統未獲適當維護。政府則表示警示系統運作良好。