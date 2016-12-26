（中央社記者周永捷雅加達26日專電）印尼警方於耶誕假期期間，在西爪哇省擊斃2名恐怖分子嫌犯，並逮捕2嫌。



印尼警方發言人里旺托（Rikwanto）表示，警方反恐特種部隊88特別分隊（Densus 88）昨天在西爪哇省葡禾加打縣（Purwakarta）附近兩處，執行逮捕恐怖分子的任務。



警方於昨天上午逮捕2名恐怖分子嫌犯伊凡（Ivan）和黎薩（Rizal）。



警方根據這兩人提供的線索，在中午突襲甲提魯胡水壩（Jatiluhur）裡的一間水上屋，遭遇2名恐怖分子嫌犯，分別是阿布蘇菲（Abu Sofi）和阿布費斯（Abu Fais）。警方開槍警告，但兩人置之不理並企圖以刀械攻擊警員，因而遭警方開槍擊斃。



里旺托說，警方在場找到若干歹徒打算進行恐怖攻擊的證據。這4人計畫在耶誕節假期和新年假期期間發動恐攻。



警方表示，這4人與在敘利亞的印尼籍伊斯蘭國戰士奈姆（Bahrun Naim）有關聯。



印尼警方將奈姆列為今年1月中旬雅加達市中心莎里納購物中心（Sarinah）恐怖攻擊案的主謀。1051226