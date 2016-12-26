2老婦橫越馬路被撞 雙雙不治中央社 (2016-12-26 14:28)
（中央社記者黃國芳嘉義縣26日電）嘉義縣布袋鎮張姓老婦人與鄰居周翁姓老婦人昨天晚上一起橫越馬路時，不幸遭汽車直接撞上，張婦還被撞拋到對向車道，2人送醫急救仍不治。
警方今天指出，張姓、周翁姓老婦人昨天晚上6時31分步行準備回家，一起橫越172線3.5公里處的馬路時，遭義竹往布袋的自小客車直接撞上，受驚嚇的郭姓駕駛立即停車，周翁姓老婦人倒臥在馬路上，奄奄一息。張姓老婦人遭強力撞擊，拋飛到對向車道，又撞上剛好路過的自小客車，2名老婦人傷勢嚴重，緊急送醫急救，急救後均宣告不治。
肇事郭姓駕駛供稱，行經現場時，天色昏暗，當時根本沒有看到婦人要過馬路，真的是反應不及。另一名肇事駕駛黃男，看見婦人被撞飛到車面前，嚇了一大跳。
警方指出，事故現場昏暗，視線不佳，加上2名死者又穿著暗色系衣服，駕駛疑因反應不及，直接撞上2人；不過，事故原因需進一步調查釐清。
警訊後，將2名肇事駕駛依過失致死罪嫌移送法辦。1051226
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