曼聯主帥Jose Mourinho受訪時表示，「瑞典戰神」Zlatan Ibrahimović本季離開法甲轉戰英超的決定，對於法甲的球迷來說是一件「好事」，因為球迷們終於能夠享受於觀賞一個有競爭感覺的聯盟。

Ibrahimović是在2012年7月加盟巴黎聖日耳曼，加盟首季便幫助球隊拿到睽違19年的法甲冠軍，接下來的3個賽季也都連霸成功，上賽季提前8輪封王更是創下世界紀錄，4季合計上陣122場聯賽，交出113進球44助攻的誇張數據。

「我認為法國球迷應該要把Ibrahimović的離開視為一件高興的事，而不是因巨星出走而悲傷，現在你們終於有一個具競爭性的聯賽可以看了。」Mourinho受訪時說道。

「當Ibrahimović在法甲的期間，巴黎贏了幾乎所有的獎盃，聯賽、盃賽、聯賽盃、超級盃，但從這一季開始，這些獎盃終於開放競爭，不再是由巴黎壟斷，甚至我也燃起興趣觀賞，尼斯、摩納哥都很不錯。」

巴黎聖日耳曼目前以12勝3和4負39分排在法甲積分榜第3，落後44分的尼斯與42分的摩納哥，去年的他們一直到第28輪才吞下賽季首敗，分數差距早早拉開，就像是一人賽跑一樣，對法甲球迷來說沒有驚喜。