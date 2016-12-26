柳營老夫婦遭BMW追撞 無生命跡象急救中NOWnews今日新聞 (2016-12-26 14:18)
今天(26日)中午11點半左右，台南市柳營區一對分別為80歲與74歲的陳姓老夫婦，騎機車經過柳營路二段時，疑似遭到一輛BMW轎車撞上，當場頭部遭到重傷，失去生命跡象，被送往醫院急救，警方目前正調查事故原因。
警方表示，上午11時30分左右，柳營區一名80歲陳姓老翁，騎機車載著74歲妻子返家，途中行經柳營路二段時，正準備左轉，卻遭到後方一輛BMW轎車撞上，當場頭部重傷，失去生命跡象，送往醫院急救。
轎車駕駛為一名52歲男子，意識清醒，僅右腳骨折擦傷，目前也被送往醫院救治。警方正調查事故原因中。
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