（中央社記者林行健馬尼拉2016年12月26日專電）颱風「納坦」橫掃呂宋島南部區域，威力略有減弱，但截至中午，已有將近40萬人被疏散到收容中心，1艘油輪擱淺，83個城鎮停電，所幸暫未傳出傷亡。



「納坦」吹襲呂宋島南部區域沿線，昨晚迄今已有83個城鎮停電，1名當地華人告訴中央社記者，鎮上不但淹水，樹幹與電線桿也倒一地，還有貨車被吹翻，「只能用一片狼籍來形容」，因互聯網斷訊，無法傳送照片。



另方面，菲國災難協調委員會官員在馬尼拉召開的記者會上說，作為「零傷亡」的預防措施，在颱風來臨之前，呂宋島南部以及維薩亞斯群島東部的高風險地區，已有38萬3097名居民被疏散至300多個臨時收容所。



官員說，1艘油輪上午6時在中部馬林杜奎島（Marinduque）岸邊擱淺，有翻覆漏油之虞，菲律賓海岸防衛隊已趕往處理中。



此外，由於颱風帶來惡劣天候，有1000多班次的渡船停航，造成約1萬1000名船客滯留各地碼頭；在航空交通方面，有70班國內航班、16班國際航班停飛，5班更改時間。



菲律賓氣象局表示，有16個省份或區域發布颱風警報，包括大馬尼拉地區在內。南甘鄰省（Camarines Sur）省政府已宣布進入災難狀態。



根據氣象局發布的通告，「納坦」中心附近最大風速為每小時130公里，瞬間最大陣風每小時215公里，以每小時20公里速度朝南海移動，預料28日上午即可離開菲國責任區。