崔順實拒離牢房 韓國會議員碰一鼻子灰中央社 (2016-12-26 14:05)
（中央社首爾2016年12月26日綜合外電報導）導致南韓總統朴槿惠遭彈劾政治危機的核心人物崔順實，今天拒絕離開牢房，出席國會議員在拘留所舉行的聽證會接受問話。
法新社報導，朴槿惠的閨蜜崔順實屢次漠視國政調查特別委員會的醜聞調查。醜聞導致朴槿惠本月初遭到彈劾。
針對目前調查中的勒索與濫權，崔順實多次不理傳喚，不出席國民議會的聽證會，導致眾多國會議員不得不前往拘留所。
國會議員在首爾郊區收押崔順實的拘留所舉行特別電視公聽會，然而，崔順實拒絕離開牢房，他們依然束手無策。
另外兩名關押在他處的前總統一級幕僚，也同樣拒絕接受問話。
國政調查聽證會主席金成泰（音譯）表示：「證人漠視人民當局與國會，不盡出席的義務，相當遺憾。」
並無相關法源可強制證人出席國會的公聽會，只是他們仍可能因蔑視公權力遭到羈押，及面臨最高5年的有期徒刑。（譯者：中央社許湘欣）
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
adidas 梅西．adidas L．adidas 背包．ADIDAS 鞋袋．adidas ZX750．Adidas CC FRESH．adidas 慢跑鞋．adidas nba．ADIDAS element．adidas 滾珠．adidas 短T．Adidas 懶人鞋．Adidas 皮包．Adidas bra．手錶 adidas．adidas M63455．ADIDAS NEO．ADIDAS CLASS．Adidas 緊身．ADIDAS SMITH．adidas POLO 衫．adidas 網球．Adidas 洞洞鞋．ADIDAS m18721．adidas 毛巾．貝殼 adidas．adidas 麂皮．adidas 後背包．ADIDAS SUPERSTAR II．adidas 板鞋
安倍夫人呼籲解禁大麻：防止祭神文化消失【北京新浪網】
漢麗軒烤肉店鴨肉變牛肉 員工稱騙過全世界【北京新浪網】
阿富汗首位女機師擔心性命受威脅 尋求美庇護【北京新浪網】
智利7.6級強震未造成人員傷亡 部分公路斷裂【北京新浪網】
美國務院證實 以色列總理將召見美大使【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》