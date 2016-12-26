川普耶誕還是要推文 握拳照豪氣賀節中央社 (2016-12-26 14:01)
（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統當選人川普（Donald Trump）今天祝福全世界耶誕快樂，這次他的發言，當然，一樣是透過推特。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普今天在推特貼出他舉起右拳站在耶誕樹前的照片，圖說寫著：「耶誕快樂！」「總統當選人川普」。
這張照片似乎是在最近的活動中拍攝。
不久後，川普再度貼文寫道：「祝大家耶誕快樂，還有個非常、非常、非常、非常快樂的新年。」
昨天川普也沒閒著，在推特放上燭台的照片，祝大家猶太教「光明節快樂」。
美國總統歐巴馬今天同樣透過推特祝大家耶誕快樂。他寫道：「放假最棒的地方，就是能和我們所愛的人一同度過。謹代表蜜雪兒、瑪麗亞、莎夏祝大家耶誕快樂。」1051226
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