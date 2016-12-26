拆除二戰炸彈 德五萬餘居民返家過聖誕中廣新聞網 (2016-12-26 13:40)
德國拆彈小組在聖誕節拆除南部「奧格斯堡」一枚二次世界大戰遺留下來的英軍炸彈，五萬四千多名居民終於可以回家過聖誕節了。
上星期，建築工人挖地基的時候，發現了這枚一萬八千噸的大炸彈。當局不敢大意，耶誕節一大早，疏散了住在附近的五萬多名居民。
聖誕節晚七點鐘，拆彈小組順利拆除炸彈。警方利用社群網站公布了這則「好消息」，五萬多人獲准返家過節。
警方表示，聖誕假期路上車少，是拆彈的最好時機，所以，他們決定當天動工。經過十一個小時的作業，終於解除了炸彈的威脅。
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