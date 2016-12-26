德甲／狼堡證實 陣中德國腳將加盟巴黎NOWnews今日新聞 (2016-12-26 13:26)
德甲球會狼堡官方聲明證實，陣中23歲德國國腳Julian Draxler將在一月轉會窗開啟時離隊，加盟法甲四連霸冠軍隊巴黎聖日耳曼。
Draxler將與法甲豪門簽下一紙4年合約，據報轉會費為3500萬歐元，加上另外的1000萬歐元潛在上升空間，兩家俱樂部目前並未打算公開交易細節。
「看見Draxler離開是一件令人悲傷的事，因為他是一位非常優秀的足球員，我希望轉戰法國能夠給他帶來全新的挑戰。」狼堡主帥Valerien Ismael說。
Draxler是在2015-16賽季前從童年母會沙爾克04轉會來到狼堡，加盟至今留下各項賽事45場8進球10助攻成績單，本季出賽14場，進球數還沒開張。
巴黎聖日耳曼本季少了「瑞典戰神」Zlatan Ibrahimović這位明星影響甚鉅，上賽季的統治聯盟的表現已不復見，或許Draxler的到來是目前暫居積分榜第3的法甲巨人現在最需要的，也替2月將對戰西甲豪門巴塞隆納的歐冠十六強戰增添了一些晉級籌碼。
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