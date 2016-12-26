雲科大「Plan A」─「由我們起頭，帶來設計影響力！」



(中央社訊息服務20161226 12:10:20)國立雲林科技大學視覺傳達設計系自12月26日(一)起至12月30日(五)止，於該校大禮堂內迴廊舉辦「第26屆畢業專題製作成果展─Plan A」。該次主題為「起頭」，「A」是充滿正面能量的字母，「Plan」是有規劃、有思考的設計。「Plan A」-A計畫的行動力，意旨透過個人的作品意象及形象設計，展現其設計新意，提昇多面向的觀察力、創新力，由我們起頭，帶來設計影響力！



find{A}way｜解決問題，改善品質生活「掰」是一間沒有醫生診斷的失戀診所，透過眼罩、暖暖包等創意商品，讓失戀者感受溫暖，告別失戀；「Plant Seed」讓人們在工作以外的休閒時間，體驗種植芽菜，獲得小確幸，釋放自身工作壓力；「小zoo搬筆」是寓教於樂的桌上遊戲，讓孩童們透過遊戲，以圖像方式認識動物文字，在快樂中學習成長；「幾號今天」以週曆為主題，每週以故事性為主，體驗臺灣原住民幽默的生活態度。



make{A}difference｜創造改變，跳脫社會思維「花見小窗」將傳統壓花玻璃之花紋帶入生活，給社會大眾生活美學之新感受，在舊時光裡尋找美好的新價值；「幹什麼」扭轉穢語的定義，推翻舊有意涵，讓人們重新認識這些日常用語的意義；「覆」以菸蒂為創作媒材，透過諷刺意象的插畫手法，探討吸菸所帶來的傷害。



tell{A}story｜訴說現象，產生社會對話「休刊號」是生命終止的意涵，每個篇章都是當事者真誠心聲，透過報章之發刊，反思人生意義；「聲聲不息」用聽關注大自然的聲音，透過聆聽雨聲、風聲、鳥鳴等聲音，引起人們對環境議題的關注；「NUM NUM」以2D動畫設計一隻名為記憶怪獸之機器人，呈現老年生活之樣貌，傳達老年失智症的議題。



青年設計師們透過設計傳達「獨特」的創意思維，並以趣味的方式展現不同角度的創意，當您親身蒞臨會場，將受到充滿創意、活力青年設計師的感染。今年該系於德國紅點傳達設計大獎、德國IF概念設計獎，屢獲佳績，相信此次的展覽，勢必帶來更多的創意能量。



該系將於12月27日(二)上午10時舉行開幕茶會，歡迎大家來到雲科大一起體驗新世代設計師的視覺饗宴。圖說:青年設計師熱情邀約



訊息來源：國立雲林科技大學



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