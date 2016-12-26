2016年度十大藝文新聞揭曉 北門重見天日奪得第一 臺中歌劇院二度上榜



(中央社訊息服務20161226 11:54:21)由國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所主辦的「2016年度十大藝文新聞」票選活動於12月24日揭曉，票數最高為「北市忠孝橋引道拆除，北門古蹟重見天日」，另「臺中國家歌劇院 9月開幕，票價風波、籌備瑕疵惹爭議」、「北藝中心工程爭議不斷 承包商驚傳倒閉工程延宕」則分居二、三名。



票選活動記者會上，特別邀請前文化部長，財團法人文化臺灣基金會洪孟啟董事長、國立臺灣美術館蕭宗煌館長、中華民國表演藝術協會于國華理事長，一同揭曉2016年度十大藝文新聞。除此之外，同時舉辦「藝管新主張」趨勢論壇，針對今年所發生的藝文新聞進行解析，提出建議。



針對第一名新聞「北市忠孝橋引道拆除，北門古蹟重見天日」，洪孟啟董事長表示，北市政府能不畏批評，拆除忠孝橋引道，應給予肯定，同時表示北門對於臺北發展博物館群一定會帶來正向的發展，並期許臺北未來能發展成為一個「活的博物館」。



2014年年度十大藝文新聞第一名的「臺中國家歌劇院」今年再次入選，因開幕時未邀伊東豐雄致詞，與81歲國寶廖瓊枝卻無座席，引發外界爭議。第三名則為「北藝中心」承包商傳倒閉消息，由於這兩則新聞皆與場館相關，顯示未來藝文場館招標及經營的重要性。而于國華理事長表示，北藝中心工程延宕事件，就像媽媽生小孩生到一半休克，大家應該關心的不是如何歸咎責任，而是如何讓北藝中心完成，也期望北市府有魄力讓北藝中心的建設繼續下去。他同時也提出，臺灣目前有許多場館採國際標的方式進行，但國內工程技術在銜接上仍有問題，未來在場館建設應有更多相關思考。



今年選出的年度十大藝文新聞包括一些重要法案的通過，如新版文資法、獎勵補助資訊的透明化，並以文化資產類入選4則最受矚目，顯示民眾對於文化資產保存逐漸重視。



除民眾票選的十大藝文新聞外，北藝大藝管所也針對藝文工作者的「年度十大」進行調查，結果發現第一、三名次互換，第一名為北藝中心，北門下滑至第三名，第二名則仍是台中歌劇院。其他如臺北市文化局長異動頻繁、兩廳院取消紙風車演出特效、白晝之夜、文學家陳映真過世之新聞等都選入藝文工作者的十大藝文新聞。



國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所主辦的「2016年度十大藝文新聞」票選活動於12月24日揭曉十大藝文新聞來源涵蓋「表演藝術」、「視覺藝術」、「文化政策」與「文化資產」四大類別；第一階段經藝管所同學蒐集整年度的藝文新聞，徵詢專家學者的意見，並針對北藝大師生進行問卷調查。第二階段透過紙本問卷及網路表單，廣邀民眾參與，票選心目中最重要的10則藝文新聞，期提升社會大眾對於藝文的關懷與重視。



【2016年度十大藝文新聞票選結果】1.北市忠孝橋引道拆除 北門古蹟重見天日2.臺中國家歌劇院 9月開幕 票價風波、籌備瑕疵惹爭議3.北藝中心工程爭議不斷 承包商驚傳倒閉工程延宕4.雲門經典舞作《流浪者之歌》、《水月》封箱5.新版文資法七月上路 破壞古蹟加重罰則6.響應世界影音遺產保存 國家電影中心修復老片7.陳綺貞條款出爐 文化部獎補助將公布評審名單8.三井倉庫拆除東移 引發文資保存爭議9.民眾無視警告標語 戶外裝置公共藝術屢遭破壞10.故宮南院獸首拆 未來去向仍未定.



【藝文工作者的2016年度十大藝文新聞票選結果】1.北藝中心工程爭議不斷；承包商驚傳倒閉工程延宕2.臺中國家歌劇院 9月開幕 票價風波、籌備瑕疵惹爭議3.北市忠孝橋引道拆除，北門古蹟重見天日4.陳綺貞條款出爐 文化部獎補助將公布評審名單5.北市文化局人事異動頻繁 兩年歷經三任局長6.八仙塵爆後加強火源管理，兩廳院取消紙風車演出特效！雙方溝通引發爭論7.臺北首次「白晝之夜」 正反評價兩極8.臺灣報導文學先驅 作家陳映真享壽809.雲門經典舞作《流浪者之歌》、《水月》封箱10.三井倉庫拆除東移 引發文資保存爭議



訊息來源：國立臺北藝術大學



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