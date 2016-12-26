民眾發現鯨豚擱淺 海巡趕赴處理中央社 (2016-12-26 10:19)
民眾發現鯨豚擱淺 海巡趕赴處理
(中央社訊息服務20161226 10:19:42)東部地區巡防局第八三岸巡大隊於昨(25)日上午11時接獲民眾118報案，在鹽寮民宿前方岸際發現一隻鯨豚擱淺，隨即派遣七七機動站同仁前往處理。經檢視後發現魚體有多處撕裂傷且已無生命跡象，隨即實施現場管制，並聯繫花蓮縣政府保育科協處。 經七七機動站副站長帶隊前往查看，發現鯨豚已死亡多時，初步丈量鯨豚身長約2公尺，經聯繫花蓮縣政府保育科，表示請本署人員協助將鯨豚屍體就地掩埋。 第八三岸巡大隊表示，為維護海洋生態資源及動物保育，本大隊將持續針對各項不法情事及違規事項，依法取締，民眾如有發現不法情事皆可撥打海巡署報案專線「118」，本大隊將立即派員處理及服務；另外，海巡機關提供各項服務及救助皆不收取任何費用及餽贈，秉持「廉能是政府的核心價值，本署堅持廉潔、拒絕貪腐」。
訊息來源：海巡署
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