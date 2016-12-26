原標題：日本決定維持對俄制裁 同時推進兩國經濟合作

中新網12月26日電 據日媒報導，日本政府本月25日基本決定，目前繼續維持對俄羅斯實施的制裁。

報導指出，雖然日方瞄準北方四島（俄羅斯稱南千島群島）領土談判進展，致力於改善改善日俄關係，但也認為應與這些舉措割裂開來，作為嚴厲對俄的七國集團（G7）的一員保持統一行動。

為此，約3000億日元（約合人民幣178億元）對俄經濟合作將按計劃執行，同時日方也將向G7各國就存在領土問題這一「特殊情況」作出說明，謀求對在制裁同時推進合作的做法給予理解。

據了解，日本首相安倍晉三擔任主席的今年5月G7伊勢志摩峰會通過了譴責俄羅斯將克里米亞編入版圖的首腦宣言，再度確認將繼續實施對俄制裁。然而，鑒於12月中旬俄總統普京訪日，出現了認為日本或將脫離對俄包圍圈的預測，日本政府將努力打消疑慮。

關於對俄制裁，日本政府高官指出「只要克里米亞主權不重歸烏克蘭，就不會放下對俄譴責的招牌。」另一日本政府消息人士預測稱「明年的義大利峰會上大概會討論繼續（對俄）制裁」。

據悉，日本對俄制裁的主要內容包括停止有關放寬簽證發放條件的政府間磋商、限制進口克里米亞產品等。克里米亞入俄后的2014年3月，日本首次實施對俄制裁，並隨著局勢惡化追加了制裁措施。

有關對俄經濟合作，日本政府計劃向G7各國作出如下說明：（1）不存在與日本制裁對象企業的合作，（2）能夠與僅受到歐美製裁的企業展開合作等。關於俄最大國營石油企業「俄羅斯石油公司」（Rosneft），日方則將指出該公司並非日本的制裁對象，因此能夠展開合作，以此來謀求理解。

本月15日、16日普京訪日期間，Rosneft與日本企業就資源開發籤署了備忘錄。目前無法預料日方的解釋能否獲得歐美理解。認為日本破壞G7團結的憂慮或許會升溫。

據了解，所謂「對俄經濟制裁」是指七國集團（G7）對俄羅斯實施的制裁，旨在向將烏克蘭克里米亞編入版圖的俄方施壓。2014年春起陸續實施。之後因俄羅斯加大對烏克蘭東部干涉力度而追加了制裁。

其中，美國態度嚴厲，實施了凍結普京政府高官資產等措施；歐盟也實施了同等程度的制裁。日本的制裁包括限制進口克里米亞產品等，流於形式。有意見指出，由於需要與俄羅斯進行北方四島領土談判，因此日方有所顧及。