前義大犀牛洋砲曼尼（Manny Ramirez）應該在近期就會加盟日本四國獨立聯盟高知鬥犬隊，跟羅國華成為隊友。

23日他的妻子也在社群網站上公開他老公打擊的練習模樣，也會幫他記錄打擊狀況，希望他可以好好加油。

根據日本媒體報導，不只四國獨立聯盟，其他如BC聯盟也對曼尼很有興趣。

這位生涯累積555轟的重砲，能否在日本再次被注意到，也是吸引不少球迷進場的原因。

2014年他跟小熊隊簽下小聯盟約，確實曾給予不少打者意見，2015年他也擔任打擊顧問，培育不少打擊好手，在教育新秀部分，他也有他的一套。

不過曼尼可能更希望透過獨立聯盟前往日職挑戰，如此一來，獨立聯盟球團也有機會獲得高額的轉隊費。