看報導說紅襪與洋基計劃2018年到英國倫敦打海外賽，這當然不是創舉，以前在墨西哥、波多黎各、日本和澳洲都打過，差別在這些國家的棒球運動並不算沙漠級，而到英國倫敦，就真純粹想推廣棒球。

讓紅襪和洋基這兩支大聯盟深具歷史、對抗性與知名度的大球團，到倫敦打海外例行賽有很好的新聞效應，測試歐洲市場的可能性，至少在倫敦產生一波棒球文化震盪。地點在2012年敦奧場館的London Stadium，也是英超西漢姆聯隊主場，臨時改為棒球場是沒有問題的。

歐洲不是對棒球一無所知，只是普及度與球賽熱度無法和足球媲美，但實力一直提升，國際賽我們想贏荷蘭、義大利也不是容易的事，德國、捷克、英國甚至俄羅斯，都有一定程度的成長。

美國職棒到英國打也有種歷史回溯的味道，寫到棒球的根源，都會提到由英國散播出去的板球( Cricket )，雖玩法有異，但和英國十四世紀的凳球略略相近，且美國原屬大英帝國殖民地，玩類似球戲是可以想見的。1846年可考的史上第一場棒球賽，還是板球場改的，那年美國現今的領土範圍也才剛成形。

2018年大聯盟真到倫敦打例行賽的話，在運動文化的回流是很有意義的，主要還在於棒球全球化的擴張，比起足球市場的世界性和商業規模之龐大，大聯盟還不能與之相比。

反觀台灣職棒市場規模遲未有拓展的腳步，光是本島的經營都有萎縮的跡象，北部一枝獨大，南部市場越做越小，真讓我憂心。不僅增隊計劃留在嘴巴上，連行銷或市場開拓都缺乏企圖心。比如打羅東或花蓮視為回饋，簡直是對球迷的施捨，再怪政府沒把球場蓋好。如想擴大職棒市場，怎麼辦好比賽，把球場整建得舒適安全，都是球團的責任，不能什麼都推給政府。

假使球團只想小虧為贏，或傳統上當成是母企業的品牌行銷及廣告附加價值，就產生不了真正的職業運動市場，一直只盯著籃子裡的雞蛋，而不遠眺山外的草原。

誰說台灣職棒不能打海外試合呢？那不是賠慘了嗎？如沒有完整配套與市調，當然有勇無謀。每年有兩隊到天津或江蘇打海外試合，暑假的夏天是好選擇，與觀光配合，再找台商合作，並非毫無商機。甚至到東京、福岡、那霸打，也是開發台灣職棒市場的試探。

想必有人認為，不是大聯盟的手法就適合台灣，這是當然的。事實上，大聯盟到倫敦打海外賽的構想醞釀很久了，並非草率而行。重點是，台灣職棒不能因職棒球迷成長而自滿，對開拓市場故步自封，才教人憂心。大聯盟的手法，是刺激我們對開發棒球市場邁出新的腳步，假使中職連高雄、台東都棄之不顧，還能期待去打開海外市場嗎？或許大家以為我又做夢了，中華職棒不倒就一切萬幸了！