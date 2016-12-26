（中央社記者林宏翰台北26日電）從職棒場邊笑容滿面的啦啦隊，到新聞版面低頭落淚的話題人物，女子團體「伊梓帆」經過一年多準備，首部寫真單曲獻出「男友視角」，梓梓說「三個人只要在一起，什麼都不怕」。



伊梓帆是由「伊伊」陳伊、「梓梓」董梓甯、「小帆」楊曉帆等3個默契十足的女生組成。許多粉絲一開始是從職棒啦啦隊認識她們，「伊梓帆」取其「一直煩」的諧音，原本是玩樂時組成的團體，如今成了正式團體名稱。



網路人氣加起來超過80萬，伊梓帆靠著舞台上活潑、俏皮的表演吸引粉絲。去年9月離開職棒啦啦隊之後，拍寫真、錄單曲成了這半年來最大的挑戰。



梓梓在三人之中擔任隊長，口條清晰，介紹這本寫真集時分享最滿意的一組照片，竟然是「有點害羞的男友視角」。帶著居家、甜美的風格，大膽展露性感，「感覺就好像我們三個是你的女朋友」。



梓梓擅長街舞，曾經是綜藝節目「大學生了沒」班底，活動主持經驗豐富。她在書裡形容伊梓帆的默契「我們從不閃躲對方的眼神，無論生氣、開心、難過，我們都毫無保留」。



小帆帶著鄰家女孩的親切感，她說拍攝寫真集從第一步，試服裝就是挑戰，但合作的攝影師「星光奈奈」是女生，幫助伊梓帆卸下心防、呈現最自然的一面。



除了拍攝寫真，小帆對於唱歌本來沒有自信，經過一年的苦練她有一個心得「放輕鬆」，才能發揮老師傳授的技巧。小帆在書裡寫下「人生不一定要最好，但一定要更好」用來勉勵自己。



而大學剛畢業，三人之中年紀最輕的伊伊擁有「甜心虎牙」招牌笑容，網路人氣超過46萬，但卻是三人公認最男孩子氣、最「屁孩」的小妹。



伊伊甜美中帶著搞笑，但卻難以想像，她也是最熱衷鍛鍊身體，練到腹肌越來越明顯。伊伊自認是三人之中力氣最大的，可是也不忘自嘲有「體虛」的毛病。



寫真集拍攝時間超過半年，保持身材成了長期抗戰，運動雖然辛苦，但伊伊說「三個人一起就很吵，不會怕無聊」，梓梓也接話「我們現在只要三個人在一起，就什麼都不怕了，不管遇到什麼困難都有人陪」。



離開啦啦隊舞台，歷經一年多的準備，伊梓帆公開露面的機會減少，但她們很感謝粉絲的一路相挺，就像家人一樣，寫真書發表會有粉絲從日本、馬來西亞而來，還有人一口氣買了50本要送人。1051226