警方澄清非逮捕 立院131民眾遭管束中央社 (2016-12-26 12:42)
（中央社記者游凱翔台北26日電）立法院今天審查婚姻平權法案，有多名反同婚抗議人士企圖翻越圍牆。統計截止至上午11時40分，警方依職權對現場約131名民眾行使管束，並聲明並非「逮捕」。
立法院今天審查婚姻平權法案，挺同、反同等團體也在周遭集會，共有1200名警力維安。
但有不少民眾翻入立法院圍牆內遭警察綁上束帶，反同婚團體呼籲警方釋放被逮捕的群眾，要求讓律師進入立法院協商。
「是管束，並非逮捕」，警方強調，依內政法規「警察職權行使法」，對「暴行或鬥毆」、「其他認為必須救護或有危害公共安全之虞」等行為必須進行管束，並應於危險或危害結束時終止管束，最長不得逾24小時。
警方指出，統計截至上午11時40分止，現場共有131名民眾遭管束。1051226
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