（中央社記者許秩維台北26日電）立法院司法委員會今天通過提案，各版婚姻平權草案將送朝野協商，反同婚團體對此表示，不能接受，將反對到底，號召群眾轉往凱道，路過總統府。



立法院司法委員會今天審查婚姻平權法案，中午通過提案，宣讀各版婚姻平權法案條文逐條討論後送朝野協商，後續婚姻平權相關草案均送交朝野協商。1051226