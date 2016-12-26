反同婚團體號召群眾轉往凱道 路過總統府中央社 (2016-12-26 12:42)
（中央社記者許秩維台北26日電）立法院司法委員會今天通過提案，各版婚姻平權草案將送朝野協商，反同婚團體對此表示，不能接受，將反對到底，號召群眾轉往凱道，路過總統府。
立法院司法委員會今天審查婚姻平權法案，中午通過提案，宣讀各版婚姻平權法案條文逐條討論後送朝野協商，後續婚姻平權相關草案均送交朝野協商。1051226
關鍵字：
上一則：高壓氣瓶如火箭 飛百公尺撞校園
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
緹花 靠墊．白朗 靠墊．Melody 靠墊．靠墊組．elmo 靠墊．TEMPUR 靠墊．SUNLUS 靠墊．背靠墊．alphax 靠墊．SNOOPY 靠墊．樂雅 靠墊．迪士尼 靠墊．坐墊 靠墊．many 靠墊．COGIT 靠墊．護腰靠墊．Lisan-OA 雙寶坐靠墊．記憶靠墊．腰背靠墊．透氣靠墊．後靠墊組．明治 靠墊．機車 靠墊．JJL 靠墊．圓形靠墊．奇哥 靠墊．DUYAN 靠墊．按摩靠墊．光陽 靠墊．坐靠墊
- 【LONGINES】Presence 經典優雅機械女錶-白/25mm(L43214126
- W&M 商務抓皺線條皮鞋 男鞋-黑
- 【TISSOT】SEA-TOUCH 觸控多功能潛水錶-橘(T0264201728102)
- 【Ogival 瑞士愛其華】手鍊造型石英腕錶(8203DLS)
- Kipling 後背包 深桃粉素面
- 【光彩珠寶】GIA0.3克拉 F VS2 日本鉑金鑽戒 幸福物語
- 【愛之味生技】蕃茄汁禮盒8盒組（12瓶/盒, 共96瓶）
- Alesai 艾尼希亞鑽石 50分 甜美求婚鑽戒
- 【Weet-Bix】澳洲全穀片 超值8入組-麥香+兒童+MINI野莓+蜂
- HAPPYHOME 詠佳原木色2.6尺中抽書櫃UZ6-259-7
W命案【NOWnews今日新聞】
為拍攝畫面 劇組竟在野溪旁灑鹽營造雪景【NOWnews今日新聞】
學者專家發聲 太極門案是政治整肅案件【NOWnews今日新聞】
東北季風與背風面影響 台中空氣品質糟【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》