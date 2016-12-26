[環球網綜合報導]據美國「僑報網」12月25日報導，美國總統奧巴馬攜妻女乘坐「空軍一號」抵達夏威夷，開始了他們的夏威夷假期。而今年聖誕節是他們最後一次用納稅人的錢度假。

據報導，奧巴馬上任后，他和家人每年都到夏威夷過聖誕節，兩個任期累計耗費財政支出超過3500萬美元。這也成為他被人們所詬病的焦點之一。

在旅行期間，奧巴馬一家需要大量特勤人員陪同。在度假勝地，這些特勤人員每天的住宿費就達成千上萬美元。此外，當地警察也要加班加點陪護；總統舉辦晚宴時，為防止突發事件，救護車也要隨時跟隨總統左右——所有這一切將會把花費進一步推高到數百萬美元。

據報導，第一家庭今年再次租賃一棟價值數百萬元的豪宅作為聖誕假期的住所，地點在瓦胡島東北部Kailua鎮海邊。那裡是高檔奢華社區。第一家庭租的豪宅靠近高爾夫球場，附近有座陸戰隊基地，奧巴馬每天早晨要到基地健身房健身。

第一家庭的住房是自己付租金，他們租的豪宅2015年的租金每晚是5000到1萬美元，但價格會根據季節的不同而浮動。但除房租外，第一家庭度假得其他費用幾乎全由納稅人負擔。2015年他們的度假花費超過480萬美元，8年累計約為3500萬到4000萬美元。

2015年，單是特勤人員到夏威夷的旅行費就超120萬美元。其中住宿花費超100萬美元，包括在總統住處附近租房19天的近25萬美元，和1座旅館的費用逾67.1萬美元。此外，特勤人員從3家租車公司租了103輛車，費用超16.58萬美元，也導致到夏威夷的遊客在奧巴馬度假期間很難租到車。

司法觀察組織表示，奧巴馬任總統期間用納稅人的錢外出度假和募捐過於頻繁，造成特勤局和空軍一號的過度使用和浪費，也為下屆特朗普政府的改革提供了口實。