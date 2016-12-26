



【大成報記者高金次新北報導】





清新可愛的米飛兔(Miffy)於今年7月初飄洋過海來到新北市八里文化公園內住了半年，感謝親愛的市民們這半年來對於米飛的關愛。為讓市民更了解八里文化公園及米飛，新北市政府拍攝了一齣宣傳短片，短片內容由高管處的替代役們發想，演員也由完全是素人的替代役及高管處同仁擔任，以Kuso手法來介紹八里文化公園，讓市民觀看影片時，能在歡笑當中認識可愛的米飛兔。





短片將置於新北市政府臉書「我的新北市」，只要於105年12月26日至106年1月9日上「我的新北市」臉書，在米飛影片活動頁面按讚，且留言並標記3位FB好友，於活動結束後將隨機抽出1,200個名額，獲得可愛的米飛圖樣帽子一頂。





水利局說，各位親愛的市民們，在觀賞米飛短片時，也不忘攜家帶眷來八里文化公園與米飛一起跨年，另為了讓更多米飛迷們都可以親近這群可愛的荷蘭小客人，請大家多多珍惜及愛護他們。





【交通資訊】





大眾運輸：搭至捷運關渡站，轉乘紅13至十三行文化公園站下車即可抵達。





自行開車：至關渡大橋後往臺15線八里方向(龍米路)，經中華路、文昌路、博物館路直行即達。