



【大成報記者高金次新北報導】





近年來，鐵道輕旅行相當盛行，由於搭乘火車的遊客多喜歡拍窗 外風景照留念，為提升火車遊客對新北印象，民政局積極推動鐵道周 邊美化，邀集瑞芳及平溪里長號召志工投入改造工作，不只綠美化， 還在鐵道沿線設置臉書地標打卡標誌及拍攝最夯的假人挑戰影片宣傳，吸引不少遊客前來朝聖。





新北市民政局指出，鐵道周邊美化第一站，是深受文青及背包客喜愛的人文小站平 溪嶺腳車站，這裡有山有水、有舊橋、還有老街，尤其是彎弧造型的 岸式月台與小巧靜謐的站體搭配舊鐵道與彩繪火車，更是遊客捕捉老 氛圍的主要畫面，在嶺腳里長林瑞祺帶領下，志工們一起綠美化車站 旁「微笑灣」鐵道周邊閒置空間，植栽150公尺綠色長廊， 讓遊客拍起照來更有鐵道的人文氣息。





另外，針對時下遊客喜歡拍照打卡的特性，民政局也協助各人文小站 沿線住戶改善斑駁牆面，並設置打卡地標妝點，白底紅標色彩鮮明，大幅增加遊客與景點的互動性，目前地標分布在平溪區嶺腳站、瑞芳 區四腳亭站、三貂嶺站，未來將持續增加設置點。





瑞芳區區長陳奇正表示，綠美化、粉刷民宅牆面及放置打卡地標後， 讓環境煥然一新外，也為民風淳樸的瑞芳小鎮增添許多朝氣，更重要的是從環境改造的過程中凝聚了社區的向心力。而打卡地標設置後， 更有許多遊客出站後就先往地標「拍照打卡」，期望地標的打卡效應能帶來更多觀光人潮。





民政局長江俊霆表示，新北市行政區域內火車站多達24站，火車也 是遊客前往瑞芳「侯硐貓村」、平溪「十分瀑布」等知名景點的主要交通工具，希望藉由市容的提升提供遊客更舒適的休憩空間。也特別 感謝鐵路沿線的里長自發性運用地方資源改善市容景觀，形塑更優質的觀光環境。





圖文說明：新北市瑞芳、平溪鐵道旁打卡地標成拍照夯點。（記者高金次攝）





