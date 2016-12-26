（中央社記者黃旭昇新北市26日電）「實踐三碗主義．發揚吃貨精神」、「消滅餓徒解救同胞」、「增產報國反攻抗餓」，噱頭十足的標語，除湯頭、口味、麵條嚼勁，也將牛肉麵館的眷村精神與氛圍，發揮淋漓盡致。



每個人心目中都有一碗屬於自己的夢幻牛肉麵，自家的秘方有獨特的味道，做清蒸牛肉麵看功夫，紅燒牛肉麵要看調味。新北市忙碌的都會生活，牛肉麵也是上班族解決午、晚餐的好選擇之一。



為行銷牛肉麵，新北市在升格前，曾舉辦比賽，選出具有在地特色及創意美食的牛肉麵店家。永和市的小伍牛肉麵征服民眾與評審的味蕾奪冠，代表參賽台北國際牛肉麵節。



新北市的中和、板橋、汐止、新店、中和、蘆洲、永和、三重都有牛肉麵館獲得評鑑為優質餐廳店家。尤其人口結構，隨國民政府來台居多的永和區、中和區、新店區的牛肉麵館居多。甚至也有標榜桃園中壢的連鎖牛肉麵。



相傳源自眷村的台灣牛肉麵，曾掀起風潮，標榜傳承眷村文化的牛肉麵館，如雨後春筍。新開張的「南南一村台灣牛肉麵」，設計一系列「反攻抗餓」、「伙房重地．私闖槍斃」的詼諧眷村標語、口號，企圖營造傳統眷村牛肉麵館氛圍。



老師傅戴進丁表示，採用美國或澳洲進口的頂級部位牛肉，雖成本略高，但口感比較Q彈、有嚼勁。以牛腱心肉為例，因一頭牛只能擷取四塊而已，但調理出來的質感，就是市場區隔的利器。



戴進丁說，高湯則嚴選紐西蘭或澳洲大牛骨，搭配中藥材香料，慢火熬燉6小時，才出爐一鍋原汁原味的高湯。他說，下麵烹煮時，完全不加水稀釋。



多數牛肉麵要勾起饕客的視覺誘惑，會配合時令蔬菜、蔥花、蘿蔔或番茄，以鮮甜對比重口味的傳統眷村牛肉麵，讓口感更有層次。



南南一村台灣牛肉麵，傳承外省老師傅獨家香料配方，將眷村口味台灣化，轉趨少鹽與微辣，口感溫和又不油膩，並維持湯頭自然回甘的精髓，以唇齒留香，吸引饕客的味蕾。



延續總裁牛肉麵掀起的熱賣風潮，新北市蘆洲成旅晶贊飯店總經理林文昌表示，推出系出名門的姊妹作，套餐新發售 「晶贊牛肉麵」系列，還附加水果、沙拉吧、飲料吧服務，有經典款紅燒口味，也有酸酸甜甜的羅宋番茄牛肉麵。1051226