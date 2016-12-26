（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）一支高壓氣瓶今天拋物線飛越100公尺遠、約12公尺高，掉落南投縣竹山鎮延平國小校內，撞破校內矮牆，所幸無學生受傷。



一支高壓氣瓶上午約8時飛進竹山鎮延平國小校內，強大力道擊破走廊邊矮牆，所幸校內學生當時都在另一處出席升旗典禮，未有學生受傷，警消到場採證，判斷高壓氣瓶無爆炸危險，隨即自校內移除。



延平國小校長陳榮昌說，全校師生上午進行升旗典禮，突然聽見「砰」一聲巨響，他趕往學校中庭查看，見一支紅色氣瓶橫躺中庭草地，一旁矮牆遭撞破一個洞，學校100公尺外的資源回收場老闆不久後跑進校內尋找，並坦承氣瓶自回收場飛出。



陳榮昌表示，氣瓶自100公尺外的資源回收場飛出，越過3樓高的校舍，拋物線撞擊1樓教室走廊矮牆，再掉落中庭草地，所幸學生當時在另一處操場進行升旗典禮，沒有學生受傷，氣瓶經警消判斷無爆炸危險，隨即移除，後續交警方調查。1051226