（中央社記者王揚宇台北26日電）65歲林姓計程車司機與陸配大吵一架後，於台北市西藏路住處引爆瓦斯，造成陸配身亡、5名警消分別受輕重傷。台北地檢署今天偵結此案，依殺人等罪起訴林男。



這起案件發生在9月29日清晨5時許，林男與王姓陸配大吵一架，憤而轉開廚房20公斤重的瓦斯桶，威脅要同歸於盡。警消獲報趕赴現場，並上樓試圖安撫情緒。



未料，林男突然點燃瓦斯，4樓頓時陷入一片火海，除了林男身受80%灼傷、陸配身亡外，也造成現場5名警消分別受輕重傷。



檢察官認為他涉犯殺人等罪嫌，今天對其提起公訴。1051226