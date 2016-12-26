國道林口段車禍翻覆 2人送醫中央社 (2016-12-26 11:38)
（中央社記者卞金峰桃園26日電）國道1號北上44.5公里處昨天深夜發生兩車追撞車禍，造成一車側翻，桃園消防局人員前往搶救，將1男1女送醫，所幸意識清楚，事發原因調查中。
昨天深夜11時10分，國道1號北上44.5公里處發生兩車追撞車禍，桃園消防局出動人員前往搶救。
桃園消防局今天指出，所幸傷患未受困，救護人員給予頸圈固定及清洗傷口後送醫。
桃園消防局說，兩名傷者為26歲許姓女子及21歲蔡姓男子，均送林口長庚醫院。許女右手掌1公分撕裂傷、意識清楚；蔡男左眉角擦傷、意識清楚。
有網友25日深夜在「爆料公社」po上影片，寫國道1號林口附近發生車禍，提醒用路人小心，影片中兩車疑似追撞，一車側翻，另一車的頭嚴重損毀。1051226
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