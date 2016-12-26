美前眾議長批奧巴馬為保政績頻繁下達行政禁令北京新浪網 (2016-12-26 09:58)
原標題：美前眾議長批奧巴馬保政績舉措瘋狂：如「漏氣的充氣娃娃」
[環球網報導 記者 任梅子]台灣「中時電子報」12月26日報導稱，美國候任總統特朗普的移交小組副主席、前眾院議長紐特·金里奇（Newt Gingrich）今天公開批評即將卸任的奧巴馬幾周以來頻頻下達行政禁令，藉以「維護其政績」，這一作法是「絕望瘋狂」之舉。
金里奇在接受福克斯新聞（FOX NEWS）專訪時表示，奧巴馬在距離移交政權還不到一個月的時間，發佈行政命令無限期的禁止在北極與大西洋地區進行外海探勘。
此外，奧巴馬也下達禁令不得要求25歲以下穆斯林國家居民必須在移民機構登記。近來更將關在關塔那摩監獄的犯人轉移至別處。
金里奇指出，奧巴馬這些舉措都是為了「保護其任內的政績」，以免在特朗普上台之後遭到撤除或改變。雖然這些禁令是以行政命令下達，仍有可能被取消或改動，但至少會給新政府施政設置障礙。
金里奇稱，奧巴馬的舉動猶如「漏氣的充氣娃娃」，當充氣娃娃在一點一點的漏氣之後，它只會越來越扁，這種做法是「絕望瘋狂」的，這就是對奧巴馬的歷史評價。
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