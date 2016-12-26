（中央社記者吳家豪台北26日電）美國消費性電子展（CES）將於2017年1月5日開幕，市場傳出宏達電董事長王雪紅將親自帶隊發表新一代虛擬實境裝置Vive 2，更有科技網站預測Vive 2可能改採無線設計。



媒體報導，近期積極布局虛擬實境（VR）事業的宏達電，將由王雪紅帶隊親征2017年CES大展，發表新一代VR裝置HTC Vive 2。



科技網站則在CES前搶先預測Vive 2的4大功能。首先是解決第一代Vive最為人詬病的HDMI纜線連接問題，改採無線設計，並使用無線發射器來連接電腦；第二是配備兩塊4K解析度螢幕，滿足玩家對高解析度遊戲的要求。



第三，科技網站預測Vive 2的畫面更新率將從現行的90Hz提高到120Hz，提高畫面流暢度並減少暈眩的情況。第四，改進Lighthouse定位追蹤系統，可提高感測性能、減少電量消耗。1051226