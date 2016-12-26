原標題：阿富汗首位女機師因擔心性命受威脅 尋求美庇護

中新網12月26日電 據外媒報導，阿富汗空軍上尉兼國內首位定翼機女機師拉赫馬尼早前於美國接受訓練，但當為期18個月的訓練結束、外界以為她會光榮回國之際，她卻以擔心性命受威脅為由，向美國申請庇護。

據報導，阿富汗國防部25日指出，拉赫馬尼原定24日起程回國，但她卻向美國尋求庇護。

阿富汗政府認為，拉赫馬尼為自己找藉口，強調軍官不應該害怕人身安全受威脅，希望美國否決她的申請。

美國媒體引述拉赫馬尼的話說，她擔心自己回國後會有性命危險。

據悉，拉赫馬尼於2012年從飛行學校畢業，是阿富汗首位定翼機女性機師，曾於2015年獲美國頒發「勇敢女性獎」。

報導稱，由於阿富汗的國家風氣相對保守，年僅24歲的拉赫馬尼成為首位定翼機女機師后，成為國內外傳媒的報導對象，而她努力向夢想邁進的故事，也令她成為阿富汗新一代女性的象徵。