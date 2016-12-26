防鬧場衝突 挺同婚成立平權保衛隊中央社 (2016-12-26 11:10)
（中央社記者余曉涵台北26日電）挺同婚團體約300人成立「平權保衛隊」，今天守在立法院出入口，避免爆發衝突及反同婚民眾到挺同婚民眾這邊鬧場。
立法院司法及法制委員會今天審查婚姻平權法案，挺同婚團體及反同婚團體號召群眾，在立法院外集結，為各自的訴求主張聲援。
同婚團體為了避免反同婚團體鬧場，也避免他們闖進立法院妨礙立委逐條審查，號召約300人成立「平權保衛隊」，守在立法院的青島東路側門、濟南路跟鎮江街口以及台大校友會館前。
平權保衛隊說，原本是規劃約50名民眾負責保衛，後來有將近300名民眾報名參加。他們的守則是「安全第一」，如果面對衝撞，絕對不會還手，只會用手勾手保護民眾。1051226
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