重機車變雪橇 耶誕節送愛家扶童台灣好新聞報 (2016-12-26 09:16)
記者張文熹／彰化報導
哇塞！現代版聖誕老公公騎著哈雷重機開進彰化家扶中心的和美兒童館，從哈雷重機車騎進兒童館開始，小朋友臉上的笑容沒有停過，「東摸摸、西瞧瞧」，搶著要跟哈雷機車拍照，更棒的是，重機車變雪橇，車主變聖誕老公公，騎重機載小朋友繞行市區，拉風十足，小朋友直呼，收過最特別的耶誕禮物。
印象中童話故事裡的聖誕節場景，都是聽到「叮叮噹、叮叮噹」響聲，就是耶誕老公公騎著雪橇來報到，但是夢幻場景搬到和美鎮彰美路，變成「轟…轟…轟…」的宏亮聲音，原來是40台外型酷炫的哈雷重機，伴隨著隆隆引擎聲響，載著家扶小朋友，沿途感受坐重機遊街的速度感。
在彰化重機推廣協會會長陳立仁、秘書長黃志隆等人號召下，在耶誕節送愛到家扶，捐款10萬元做為家扶員林建館基金，並由重機推廣協會會員，贊助現炸的雞排無限量供應小朋友吃到飽，還安排40名重機車主，現場教導小朋友認識哈雷重機的零件構造，之後載上安全帽坐上重機，安全體驗車遊。
有小朋友說，車穩又拉風，害怕感全消失，驚喜感全寫在臉上。也有小朋友說，坐過哈雷機車，經驗很特別，要跟同學「炫耀」分享。家扶主任王震光說，難得一見的重機齊聚，讓家扶館整個亮起來，也讓重機熱情嗨翻和美鎮。
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