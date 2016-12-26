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污染生態又扯謊！北市一家廣告公司前天到宜蘭芃芃溫泉拍廣告，為營造雪景竟在溪床撒兩百公斤鹽巴，遊客拍照po網引發撻伐，該公司道歉時聲稱「已清理八、九成鹽巴」，縣府昨說該公司未通過申請擅自闖入拍攝，又遺留大量鹽巴及垃圾，已採集水和土壤化驗開罰，而委託拍攝的手遊公司也聲明不會採用這次拍攝內容，專家則痛斥，鹽分過高恐讓藻類、魚蝦死光，破壞當地生態，實在亂來！

撒鹽惹議的大兼廣告公司，成立八年來拍攝過不少知名廣告作品，合作拍攝藝人包括隋棠、愷樂、蕭亞軒、羅志祥等人，在業界頗具知名度。遭污染的芃芃溫泉（芃，音同朋），位在宜蘭縣大同鄉芃芃溪旁，是天然野溪溫泉，也是遊客眼中的旅遊秘境，但外界常誤稱為「梵梵溫泉」，大同鄉代會副主席鐘進財澄清，當地泰雅族人稱此地為「bonbon」，是指溫泉冒出岩縫的聲音，後來「芃」被誤植為「梵」，當地人都希望能改回原名。

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