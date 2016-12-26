董事長淪小偷 大有巴士前董座涉嫌兩度偷賣場NOWnews今日新聞 (2016-12-26 10:39)
昔日的董事長，如今卻淪為小偷！今年8月間，70歲的大有巴士前董事長薛金長，涉嫌在苗栗兩度偷竊大賣場，遭賣場人員發現時，還辯稱自己是「忘了結帳」，但檢方調閱監視器發現他偷竊屬實，依竊盜罪嫌將他起訴。
據《自由時報》報導，檢警調查，今年8月12日晚間8點多，大有巴士前董事長薛金長，隻身前往苗栗市的大賣場中，在家電區搬了一台價值3000多元的微波爐，但卻沒有結帳，逕自走出賣場。事後賣場員工發現商品短少，調閱監視器後發現薛涉嫌偷竊的身影，雖未報警，但已留檔。
事隔1個月左右，薛金長再度前往同間賣場犯案，當下拿了4瓶沐浴乳、2瓶橄欖油、3瓶醬油、2盒奇異果等物品，未結帳就直接把推車和商品推出賣場，遭保全當場攔下。
賣場發現，薛就是上次偷微波爐的小偷，於是報警處理，但薛卻辯稱自己只是「忘了結帳」，還馬上拿出一疊千元鈔，證明自己確實有錢；然而檢方調閱監視器發現，薛金長偷竊行為屬實，仍依竊盜罪嫌將他起訴。
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