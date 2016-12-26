偷竊還留排泄物 原來犯嫌緊張就尿失禁中廣新聞網 (2016-12-26 10:40)
一名男子屢次到台中市東區長老教會竊取財物，偷完東西還在教會辦公室內留下小便，教會不堪其擾，只好向警方求助，警方循線查獲二十九歲黃姓竊嫌，起出偷來的紅色Ｔ恤，嫌犯供稱在外流浪，沒有衣服穿才行竊，至於為何偷竊還留下小便，黃嫌表示「只要一緊張就尿失禁」。雖然教會瞭解後，將外套送給黃男，也不追究，不過，竊盜屬公訴罪，警方還是依法移送。
（張文祿報導）
黃姓男子被警方循線找到時，正穿著從教會竊取得來的紅色Ｔ恤，由於這件Ｔ恤是教會自行設計訂做，只有教會營會活動成員才有，因此，當場人贓俱獲，黃嫌也坦承偷竊。黃嫌供稱因為有前科，不被家人諒解故而在外流浪，沒有衣服穿才行竊，希望求得被害人諒解。至於為何在行竊地點留下小便，黃嫌表示，自己只要一緊張就尿失禁，警方還告誡他
「需要如廁應先告知」，不料，話剛說完，戒護區地上又留下「一攤黃水」。
台中市東區長老教會張姓社區關懷主任表示，因失竊物品價值不高，且都是些生活用品、文具等，基於教會關懷弱勢的立場，原本不願計較，不過，因竊嫌屢次留下排泄物，實在不堪其擾，才會報案希望給竊嫌一個教訓。
事後長老教會張主任憐憫黃嫌處境，將紅色Ｔ恤贈予黃嫌，不過，因竊盜屬公訴罪，警方仍將黃嫌依竊盜罪移送台中地檢署偵辦。
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