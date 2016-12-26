（中央社記者吳家豪台北26日電）看好台灣軟體開發實力，通訊軟體LINE今天首度在台舉辦LINE Taiwan TechPulse大會，詳細介紹LINE平台上的5大開發套件，加速拓展更多在地合作。



通訊軟體LINE為建構服務多元、功能豐沛的「智慧入口」，持續開放平台資源並推廣聊天機器人等各種創新應用。



繼於日本、韓國總部舉辦4屆LINE DEVELOPER DAY後，看好台灣軟體開發實力，今天首度在台舉辦LINE Taiwan TechPulse，廣邀在地開發合作夥伴共襄盛舉。



為了讓開發合作夥伴更快更容易的把既有服務整合到LINE的平台上，LINE將商業活動所需的API（應用程式介面）合成以下5大基本套件：OWA（Official Web App）、LINE Notify、LINE SMS、Customer Connect、Group App Platform。



LINE企業客戶與合作夥伴能基於5大基本套件來開發聊天機器人等應用或擴充套件，還可以利用 API或後台系統在LINE上建立功能完整的商業應用服務；未來，在LINE的平台上更容易經營生意，用戶也能輕鬆使用更豐富的功能。



首先，OWA套件包含LINE Login、Profile+與Messaging API，讓有開發能力的服務提供商利用LINE API將網站服務串接到LINE的「智慧入口」，就是讓第三方服務的網頁介面與LINE聊天室介面完全整合，提供用戶一致的使用體驗。



第二，第三方服務提供商可以利用LINE Notify套件開發通知型的應用，讓外部網站的服務和應用能透過LINE Notify官方帳號傳送純文字、貼圖或圖片式的服務通知給用戶，例如天氣預報、貨到超商請取貨、匯款成功、交易完成等。



第三，LINE SMS套件是另一種通知型的應用，不同於LINE Notify的是LINE SMS以電話號碼識別用戶，而非LINE帳號，因此就像手機收簡訊一般，可以應用在現有的簡訊通知情境中。



第四，LINE Customer Connect套件已於日本推出，目前預定2017年在台推出，合作夥伴可以透過自動回覆（auto reply）與人工回覆（manual reply）兩種模式掌握更順暢、便利的顧客溝通支援工具。



第五，預計於2017年推出的Group App Platform套件可用來開發同時具備封閉性與開放性的多重聊天室群組，可因應聊天室屬性擴充額外的服務，帶來更多元的功能以及更優質的體驗，例如排練班表、家庭聯絡簿、公告欄、挑餐廳、自動租借器材設備等。



LINE台灣研發工程部技術總監陳鴻嘉進行開場專題演講時表示，LINE希望透過今天會議找到更多合作夥伴與優秀人才加入LINE，一起打造行動生活應用的智慧入口。今天的大會包括來自LINE台灣與日本的工程師都將出席交流。



陳鴻嘉透露，LINE台灣用戶數超過1700萬，全台灣行動電話用戶使用LINE的比例超過92%，每天使用LINE超過90分鐘。日本已有超過50位合作夥伴的服務與LINE智慧入口應用平台整合，包括黑貓宅急便送貨等，台灣相關服務正在開發中。



陳鴻嘉今年以來帶領團隊參與開發LINE TODAY與LINE Moments等成功的跨國服務，其中LINE TODAY於台灣上線半年已衝出好成績，月活躍用戶數超越1600萬，最高單日瀏覽量更曾突破3400萬，已成為台灣第一大行動內容服務。1051226