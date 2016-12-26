（中央社記者張謙香港26日電）據報導，北京方面為防止「港獨」參選中國大陸全國人大代表，今後會規定香港和澳門參選者須表明擁護憲法和基本法等。



大公報今天報導，第12屆全國人民代表大會常務委員會第25次會議昨天在北京閉幕，決定第12屆人大第5次會議於明年3月5日舉行。



據報導，36名港區人大代表的換屆選舉將於明年11月舉行，人大常委會副祕書長李飛早前曾提過要增加一份聲明，讓參選人大代表者必須符合一定的政治條件。



而人大常委會會議昨天就提出香港和澳門選舉第13屆人大代表的辦法草案，由李飛作出說明，常委會其後通過把草案列入明年全國人大會議議程討論。



報導指出，草案列明，下屆港區人大選舉會在參選報名表上增加一段聲明，參選人簽署報名表時，必須表明「效忠中華人民共和國及香港特別行政區、擁護國家憲法和基本法以及支持『一國兩制』方針」。



另外，報名表也會列明人大代表的選舉不允許外國勢力介入，因此，參選者也不可以接受國外勢力的贊助。



報導引述列席會議的港區全國人大代表馬逢國說，新增這項改變，與香港近來出現「港獨」、分離和「自決」等主張有關。



他說，變動對參選人合理，並強調草案的主要目的是讓全國人大代表遇上問題時有法可依，以及杜絕外國勢力的介入，但草案並未提及雙重國籍等問題。1051226