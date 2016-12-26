上法律課做瑜伽 支持民眾立院挺同婚中央社 (2016-12-26 10:33)
（中央社記者余曉涵台北26日電）挺同婚團體今天早上在立法院集會，主辦單位10時宣布，已經有3萬名支持民眾，到場支持婚姻平權。
立法院司法及法制委員會上午審查攸關同性婚姻的民法修正案，挺同婚團體及反同婚團體近期也開始號召群眾，今天在立法院外集結，為各自的訴求主張聲援。
挺同婚團體今天以愛為訴求，舉辦多場法律、藝術跟公民等課程，主辦單位稍早上起了「法律課」，教導現場民眾立法院的立法程序外，也強調今天即使通過初審，還要等立法院二、三讀通過後，才代表同志可以結婚。
上完「法律課」後，現場主持人也帶領現場民眾做起瑜伽，希望民眾一起加油，一起撐到初審通過的最後一刻。
主辦單位10時宣布現場已經超過3萬人到場支持，隨後開始轉播立院場內的審查過程，當立委段宜康、林為洲等人提到支持婚姻平權時，現場也一陣歡呼。1051226
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