反同婚群眾籲停止審查 企圖翻越立院圍牆中央社 (2016-12-26 10:30)
（中央社記者許秩維台北26日電）反同婚團體今天在立法院前中山南路上集結，呼籲立院停止審查同婚民法修正案，群眾不斷逼近立法院正門，還有不少人企圖翻越立院圍牆，但遭到警方阻擋。
立法院司法委員會上午審查攸關同性婚姻的民法修正案，下一代幸福聯盟上午在立法院正門中山南路上舉行「婚姻家庭•全民決定」活動，呼籲停止審查、交付公投。1051226
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