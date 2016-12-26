（中央社記者許秩維台北26日電）反同婚團體今天在立法院前中山南路上集結，呼籲立院停止審查同婚民法修正案，群眾不斷逼近立法院正門，還有不少人企圖翻越立院圍牆，但遭到警方阻擋。



立法院司法委員會上午審查攸關同性婚姻的民法修正案，下一代幸福聯盟上午在立法院正門中山南路上舉行「婚姻家庭•全民決定」活動，呼籲停止審查、交付公投。1051226