國臺交【璀璨聖誕音樂會】國美館戶外廣場滿場觀眾歡度聖誕午后中央社 (2016-12-26 09:58)
國臺交【璀璨聖誕音樂會】國美館戶外廣場滿場觀眾歡度聖誕午后
(中央社訊息服務20161226 09:58:20)國立臺灣交響樂團12月24日(星期六)下午三點在國立臺灣美術館戶外廣場，由劉玄詠團長親自指揮國臺交附設管樂團與靜宸合唱團共同帶來的【璀璨聖誕音樂會】，天氣微涼陽光普照，午餐時間過後即開始有熱情民眾陸續來到國美館戶外廣場，三點開演時已聚集滿場觀眾，音樂會以呂德《王者之道》揭開序幕，緊接著由靜宸合唱團與國臺交附設管樂團共同演出由李瑞晨編曲的《向呂泉生致敬》，精彩的演出獲得滿場觀眾喝采，接下來帶來多首管樂團聖誕樂曲。
畢業於北藝大戲劇系的立法委員黃國書，一直關心教育及文化領域，今天他也親臨現場與民眾共同聆聽音樂會，他表示此次活動特別感謝國立臺灣交響樂團、國立臺灣美術館、臺中市西區區公所共同協助，整合在地藝文資源，美好的聖誕樂音是送給民眾最溫馨的聖誕禮物，為2016年留下最美好的音樂記憶，以迎接嶄新的一年。
訊息來源：文化部
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