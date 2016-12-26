川普質疑一中政策 陸：嚴重關切中央社 (2016-12-26 10:30)
美國準總統川普質疑「一中」政策，中國大陸外交部發言人耿爽（圖）12日說，大陸對此表示嚴重關切；「一中」原則若遭破壞，中美關係健康發展就無從談起。（資料照片）中央社記者尹俊傑北京攝 105年12月26日
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