原標題：英國著名歌手喬治·邁克爾於聖誕節去世 年僅53歲

[環球網報導 記者 任梅子]英國《每日郵報》12月25日報導，英國著名歌手喬治·邁克爾在其牛津郡的家中去世，享年53歲。邁克爾的發言人表示，他於今天（英國時間25日）下午1點42分在家中「安詳」離世。

53歲的邁克爾之前一直在與酒精和毒癮作鬥爭。但他的死因目前尚未確認。在近40年的音樂生涯中，邁克爾的唱片銷量已超過1億張。

在一份聲明中，邁克爾的發言人說：「我們萬分悲痛的證實我們摯愛的兒子、兄弟和朋友喬治聖誕節期間在家中安詳離世。」