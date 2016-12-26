菲律賓教堂平安夜遭炸彈襲擊 致16人受傷北京新浪網 (2016-12-26 09:02)
原標題：菲律賓教堂平安夜遭炸彈襲擊 致16人受傷
[環球網報導 記者 趙怡蓁]據法國國際廣播電台12月25日報導，菲律賓當地時間12月24日晚，菲律賓南部棉蘭老島北哥打巴托省一座教堂遭遇爆炸襲擊，造成至少16名參加彌撒的民眾受傷，其中包括2名兒童和1名警員。警方正在調查犯案者身份與動機。
25日，菲律賓警方發佈聲明稱，爆炸發生的時間是24日晚上21點多，地點在北哥打巴托省米德薩亞普鎮的一間教堂旁，攻擊目標是天主教徒。爆炸碎片導致16人受傷，包括2名兒童和1名警察。
該教堂的維拉多（Jay Virador）神父向媒體表示，爆炸發生時，信徒們正在舉行領聖體儀式，爆炸引發信徒們的恐慌。警方最初的消息顯示，有13人受傷。警方表示，爆炸是由一枚土製炸彈引起，將停在教堂旁邊的一輛警車和附近的一輛貨車炸毀。截至25日上午，暫無組織或個人宣稱對此次事件負責。
一位匿名調查人員透露，估計襲擊者的最初目標是教堂，但由於警方封鎖了通往教堂的街區，使其無法靠近，於是襲擊了教堂旁的警車。
報導稱，穆斯林在棉蘭老島是人數眾多的少數民族。近幾十年來，該島因伊斯蘭叛軍的攻擊而陷入動蕩，但不久前，棉蘭老島的主要伊斯蘭叛軍游擊隊與菲律賓政府簽署了停火協定。爆炸發生地米德薩亞普鎮的居民，有近一半是天主教徒，穆斯林居民佔比40%，不過當地並不經常發生宗教衝突。
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